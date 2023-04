Franky Van der Elst is duidelijk: "Alleen al daarvoor mocht Club Vormer niet laten gaan"

Club Brugge begon goed aan het seizoen, maar na het WK in Qatar ging het snel bergaf voor de regerende landskampioen.

De slechte prestaties in de Jupiler Pro League werden eind vorig jaar Carl Hoefkens fataal. Zijn opvolger Scott Parker bakte er zo goed als niks van en werd twee maand later aan de deur gezet. Was het WK de oorzaak van alle malaise bij Club Brugge?

Voor Franky Van der Elst ging Club Brugge in de eerste plaats in de fout met Carl Hoefkens veel te snel te ontslaan. Maar voor de ex-speler van Club Brugge was er veel meer aan de hand bij blauwzwart waardoor het niet draaide.

Zo is Van der Elst er zeker van dat Club Brugge Ruud Vormer dit seizoen gemist heeft. “Als Clement én Schreuder zoeken om hem in het elftal te houden en dat lukt niet, dan denk ik wel dat zij dat beter kunnen inschatten”, klinkt het bij Eleven.

Een ander verhaal is als het over stilstaande fases gaat. Dat liet Vormer afgelopen weekend bij Zulte Waregem nog maar eens zien. Hij scoorde, maar deelde ook drie assists uit in het duel tegen KAS Eupen.

“Een goede vrije trap of hoekschop waarvan de mannen die goed kunnen koppen kunnen profiteren, dat missen ze wel bij Club Brugge”, oordeelt Van der Elst nog over de problemen waarmee blauwzwart na nieuwjaar geconfronteerd werd.