'Union heeft nieuw akkoord met andere eersteklasser voor Europese matchen'

Union SG mag Europese wedstrijden niet in het eigen stadion afwerken. Bij de licentieaanvraag moet dat bepaald worden.

Union SG speelde dit seizoen Europees in het stadion van OH Leuven en RSC Anderlecht. Ook voor volgend seizoen moest de nummer twee uit de rangschikking op zoek naar een stadion om Europees in te spelen.

Dat is nodig om de licentie voor 1A te behalen. Het zag er naar uit dat Union in het stadion van Zulte Waregem zou spelen, maar de lokale politie gaf een negatief advies. Union SG vond een andere oplossing in West-Vlaanderen.

Volgens Het Nieuwsblad heeft Union SG een overeenkomst gesloten met KV Oostende. Toch lijkt de kans zo goed als onbestaande dat Union aan zee zijn Europese matchen zal afwerken. Het gaat enkel om een vormelijke overeenkomst voor de licentieaanvraag.

Als Union volgend seizoen naar de Champions League trekt, dan zal het die wedstrijden in ieder geval afwerken in het Koning Boudewijnstadion, zo voegt de krant er nog aan toe. Dat kan als kampioen, of als winnaar van de Europa League het geval zijn.