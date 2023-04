Kompany nu ook op shortlist van andere grote PL-club: ook twee andere topnamen bekend

Vincent Kompany is gegeerd in trainersland. Nadat eerst Tottenham wel iets in hem zag, is nu ook Chelsea zeer geïnteresseerd. Volgens Sky Sports staat hij zelfs op een shortlist van vier. Of hij wil komen en of de andere namen niet aantrekkelijker zijn, is wel de vraag.

Kompany heeft uiteraard schitterend werk verricht bij Burnley, met een kern die hij zelf heeft samengesteld. De promotie is al zeker, de titel komt eraan. Maar vooral de speelverandering bij The Clarets was opvallend. Het zijn allemaal verwezenlijkingen die de topclubs wel aanspreken. Chelsea heeft een coach nodig die orde op zaken kan stellen. Ze zijn uitgeschakeld in de Champions League en staan pas elfde in de competitie en dreigen zo Europees voetbal te missen. Thomas Tuchel en Graham Potter werden er al voor ontslagen. Frank Lampard staat momenteel aan het roer, maar is slechts een tussenpaus. Naast Kompany zouden ook Julian Nagelsmann (ontslagen bij Bayern) en Mauricio Pochettino op het lijstje staan. De vierde naam is niet bekend, maar het zou gaan om een "graag geziene" gast bij The Blues. Kompany zelf heeft nog geen echte duidelijkheid gegeven over zijn toekomst. Hij is er niet de man naar om ineens zelf uit een project te stappen, maar wacht op wat voor middelen hij deze zomer ter beschikking krijgt.