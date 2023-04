Nog één klip te omzeilen voor de play-offs... Wouter Vrancken zet Genk op scherp: "Zou zonde zijn!"

KRC Genk heeft alles in handen om straks als leider aan de play-offs te beginnen. Maar dan moeten ze zondag wel voorbij Charleroi. En daar is Wouter Vrancken toch voor beducht.

Genk stond bijna heel het seizoen aan kop, maar liet enkele weken van zijn pluimen en zag zijn voorsprong slinken. “Het zou zonde zijn als je na zo’n seizoen niet als eerste eindigt in de reguliere competitie”, zegt Wouter Vrancken bij HLN.

Niet dat je er veel aan hebt met die beperkte voorsprong, maar het zou een beloning voor de spelers zijn. Maar dat is niet het belangrijkste. "Onze eerste en grootste doelstelling was de top vier. Dat werd vervolgens als eerste de play-offs ingaan en de einddoelstelling zal nu de titel zijn."

Charleroi wordt een laatste klip. Een ploeg die in vorm is. "Ze hebben veel kwaliteit, met jongens als Ilaimaharitra, Zorgane, Heymans, Hosseinzadeh, Koffi, Nkuba, … Het is daar altijd lastig. Maar het is wel weer een goede voorbereiding op de play-offs. De sfeer daar zal dezelfde zijn als straks in de Champions’ Play-offs. We zullen klaar moeten zijn.”