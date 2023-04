'Union staat op punt om speler weg te halen bij andere Belgische eersteklasser'

Union staat op punt om een toekomstige transfer af te ronden. De Brusselaars zouden daarvoor bij een andere Belgische club terecht gekomen zijn.

Het huidige seizoen zit er nog niet op of Union denkt alweer aan het volgende. Volgens HLN zou Union dicht staan bij een transfer van Boris Lambert (23) van Eupen naar Union.

Lambert is een jeugdproduct van Eupen en speelde er in totaal al 66 matchen. Dit seizoen speelde Lambert 32 keer voor Eupen en daarin scoorde hij ook vier keer.

De centrale verdediger kwam zijn toekomstige werkgever al bekijken in de heenwedstrijd tegen Bayer Leverkusen. De transfer wordt waarschijnlijk na reguliere competitie afgerond. Dan weet Eupen ook of het volgend seizoen nog in eerste klasse speelt.

Lambert heeft nog een contract tot midden 2027 bij Eupen en heeft volgens Transfermarkt een marktwaarde van zo'n 1,2 miljoen euro.