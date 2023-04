'Club Brugge wil opvolger van Hans Vanaken weghalen bij andere eersteklasser en daarvoor 6 miljoen euro betalen'

Het huidige seizoen zit er nog niet op, of Club Brugge denkt alweer aan volgend seizoen. Onder meer op transfergebied beweegt er wel al wat.

Vrijdag raakte al bekend dat Club Brugge in zich op de linkerflank kan versterken met de Pool Michael Skoras van Lech Poznan. En ook de Spaanse spits Victor Barbera zou de overstap maken van Barcelona B.

Het Algerijnse DZ Ballon meldt nu dat Club Brugge ook binnen de Belgische competitie zou willen toeslaan. Club zou zijn oog hebben laten vallen op de Algerijn Abdelkahar Kadri (22) van KV Kortrijk.

6 miljoen euro

Kadri was tot het WK out met een knieblessure, maar speelde nadien wel heel wat. In 15 matchen scoorde hij 4 keer en gaf hij 1 assist voor KVK. De Algerijn is een aanvallende middenvelder en zou dus een optie voor de toekomst zijn voor de plek van Hans Vanaken.

Kadri ligt wel nog tot midden 2026 vast bij KV Kortrijk en zou een marktwaarde hebben van zo'n 1,8 miljoen euro. Toch zou Club zo'n 6 miljoen euro willen betalen voor Kadri. KV Kortrijk zou dan weer 50% van dat bedrag moeten afstaan aan het Algerijnse Paradou AC, waar Kortrijk hem in augustus 2021 weg haalde.