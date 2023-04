Clubiconen van paarswit duidelijk over vertrek van Bart Verbruggen

Bart Verbruggen is één van de goudhaantjes bij RSC Anderlecht. Het is uitkijken of hij deze zomer al de club zal verlaten.

RSC Anderlecht zette Bart Verbruggen in de ploeg om hem in het uitstalraam te zetten. Dat lukte meer dan ooit, want de interesse voor de Nederlandse doelman van paarswit is bijzonder groot.

Toch is het de vraag of een scenario waarbij hij deze zomer al 15 tot 20 miljoen euro oplevert wel de juiste keuze is voor zijn carrière. Hoe dan ook is het belangrijk dat hij blijft spelen, want een transfer maken om op de bank te zitten lijkt geen goede keuze.

Daarom werd al geopperd om te doen zoals bij Racing Genk met Maarten Vandevoordt. Verkopen, maar eerst nog één of twee seizoenen terughuren.

Clubicoon Filip De Wilde is van oordeel dat Verbruggen klaar is voor meer. “Als ik Verbruggen was, dan zou ik deze zomer vertrekken. Hij is klaar voor de Premier League”, klinkt het bij La Capitale.

Ook Silvio Proto is die mening toegedaan. “Hij is een fenomeen”, vult hij aan. “Paarswit kan hem momenteel niet bieden wat het mij meer dan tien jaar geleden kon bieden.”