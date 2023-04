Degryse en Mulder bijzonder streng voor Anderlecht en Riemer: "Ontslaan, niet beter dan Mazzu"

RSC Anderlecht ging met de billen bloot op bezoek bij AZ Alkmaar. En dus kan het seizoen van paars-wit er zomaar opzitten zondag.

Jan Mulder zag het donderdag tegen AZ met lede ogen aan: "Het was de klap op de vuurpijl van verbijstering. En de grootste verantwoordelijke daarvoor is Riemer."

"Zo aan een match beginnen is kwalijk. Morgen op mijn kantoor, meneer Riemer, als ik even voor uitvoerende voorzitter speel."

© photonews

"Ik snap dat ze het moeilijk hebben, maar dit ging echt te ver", klinkt het streng in Het Laatste Nieuws. Daarin bijgetreden door Marc Degryse.

Die zag paars-wit liefst zeven fouten maken in 120 minuten tegen AZ Alkmaar. In een match op leven en dood is dat wel heel veel.

Kleur en licht weg

"Het ging echt te ver. Het was lamentabel", aldus Mulder. "Riemer doet niet beter dan Mazzu, aan de hand van statistieken kan je hem zo ontslaan."

En dat ondanks een betere spits Slimani in plaats van Silva volgens Degryse. "En hij kreeg ook nog Dreyer erbij. Het klein beetje kleur en licht is weg."