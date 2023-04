Degryse prikt naar Mannaert: "Hallucinant voor Club Brugge, dan kan je wakker worden met ... een kater"

De zaak Vincent Mannaert heeft deze week de zielen beroert. En daar viel heel wat over te vertellen door de analisten.

Marc Degryse is streng in Het Laatste Nieuws over het seizoen van Club Brugge: "De gedachte dat Club volgend jaar geen Europees speelt, is hallucinant."

"Ze hebben de lat hoog gelegd, dus zullen ze toch wel wat wakker worden met een ... kater", verwees hij naar Vincent Mannaert.

Iets waar Mannaert zelf ook wel om kan lachen volgens Degryse. "Het is teveel geweest. Ik hoop dat hij het redt."

“Hij verdient die tweede kans ook, maar het is wel een serieuze wake-upcall. Als hij zijn probleem niet onder controle krijgt, is het over."

Miscasts

De transferpolitiek het laatste jaar was er ook eentje om kritiek op te hebben. 50 miljoen euro uitgegeven, weinig hoogvliegers.

De transfer van Yaremchuk voor 16 miljoen euro is misschien wel de grootste miscast. “Vincent Mannaert was dit seizoen zoals een topspits die ineens de weg naar doel niet meer vindt.”