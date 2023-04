Marc Degryse maakt de keuze voor volgend seizoen bij Anderlecht: Slimani of Raman?

RSC Anderlecht staat voor een uitdagende zomermercato. Ook in het aanvallende compartiment is versterking absoluut nodig.

Het seizoen van RSC Anderlecht kan er zondag gewoon opzitten als de ploeg van trainer Brian Riemer niet in de top acht eindigt. Dat scenario wil men bij paarswit volgend seizoen niet meer meemaken.

Een belangrijk onderdeel van de zomermercato wordt het zoeken naar offensieve versterking. Een nieuwe spits is het minimum dat Jesper Fredberg moet weten te vinden. In Het Laatste Nieuws is Marc Degryse duidelijk over wat er moet gebeuren met Islam Slimani.

“Verlengen”, klinkt het bij de analist. “Maar ik zou ook een nieuwe spits kopen, in plaats van... Benitooo.” Versterking is hoe dan ook nodig, zelfs als Raman aan boord blijft.

“Anderlecht is gezond, heeft de niet-uitvoerend voorzitter gezegd. Boniface heeft 2 miljoen gekost. Dan moet als je Anderlecht niet klagen dat je geen budget hebt.”

Al is er wel nog één groot probleem. “De aantrekkingskracht van Anderlecht is natuurlijk weg. Vertessen koos voor Union, want daar speel je voor de titel. Dat kan Anderlecht je niet meer garanderen.”