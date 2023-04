📷 Fans Anderlecht maken eigen ploeg helemaal af nog voor de match begonnen is

Nog voor de match tegen KV Mechelen begonnen is, zit de sfeer niet echt goed bij de fans van Anderlecht. De Europese uitschakeling heeft (weer) wonden geslagen.

Anderlecht gaf donderdag in 13 minuten een 2-0-voorsprong uit de heenmatch uit handen. En dat is niet goed aangekomen bij de supporters. In de spionkop, waar Mauves Army, zijn thuis heeft, werd een spandoek omhoog gehouden.

'Vous êtes nul de A à Z', stond er te lezen. "Jullie zijn nul van A tot Z" dus. Ook 'Niks is veranderd' en "Niet onze voorzitter" werden ook omhoog gestoken. Voor de match probeerde Anderlecht nog wel wat sfeer te creëren door op het grote scherm te laten zien wie er dit weekend uit Neerpede allemaal speelde in de Premier League.

Of het gaat helpen, weten we niet. Als het seizoen er vandaag opzit voor paars-wit zouden er wel nog meer protesten kunnen volgen.