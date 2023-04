Analist laat zich scherp uit na behalen van Play-Off 1: "Daar zijn ze dan blij mee"

Club Brugge kon zich op de slotspeeldag verzekeren van een plek in de Champions Play-Offs door te winnen van KAS Eupen met 7-0. Blauw-Zwart begint met een achterstand van 8 punten op leider KRC Genk aan Play-Off 1 en moet bijna een perfect parcours afleggen om nog aanspraak te maken op de titel.

Na het laatste fluitsignaal in Jan Breydel barstte de euforie uit bij de Club-supporters door het behalen van de vierde plaats die recht geeft op Play-Off 1. Het mindere seizoen van FCB kreeg uiteindelijk toch nog een beetje glans.

In de Play-Offs zijn er maar 6 wedstrijden te spelen voor de Bruggelingen waardoor Vandenbempt ze weinig kans geeft om mee te spelen voor de landstitel. "Club Brugge moet een perfect parcours afleggen en de andere ploegen moeten het zwaar laten afweten met het liefst dan nog eens de nodige draws tussen de teams", vertelde de analist bij Sporza.

De tv-commentator begreep de euforie wel bij het Brugse publiek, maar was toch kritisch voor de landskampioen. "De grootste, rijkste en beste ploeg is pas vierde geëindigd, op 16 punten van Genk en Union. En daar zijn ze dan blij mee. Tot zover het cynisme, want je kan de vreugde in Brugge ook begrijpen."

Club Brugge begint de Play-Offs met een uitwedstrijd bij leider KRC Genk. Club zal er op de eerste speeldag meteen moeten staan als het zijn kansen op een eventuele titel wil gaaf houden.