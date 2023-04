Club Brugge op zoek naar nieuwe coach, maar... hoeft dat wel? De Mil zijn werk spreekt voor zich

Zowat iedereen is ervan overtuigd dat Club Brugge deze zomer op zoek gaat naar een nieuwe coach. Een man met naam en faam en de juiste visie. Maar hebben ze van dat laatste al niet genoeg in eigen huis met Rik De Mil?

Sinds De Mil overnam heeft Club vier keer gewonnen, één keer gelijkgespeeld en één keer verloren. Dat laatste hoefde zelfs niet te gebeuren als Hans Vanaken en Roman Yaremchuk hun dotten van kansen gewoon hadden afgemaakt tegen KV Kortrijk.

Juiste beslissingen

De Mil is sinds 2015 werkzaam bij blauw-zwart en werkte zich van de U19 op tot assistent van de A-ploeg. Toen Scott Parker werd ontslagen, werd er zonder twijfel voor hem gekozen als tussenpaus. Maar zet je een trainer met een duidelijk plan en kennis van de club en de competitie zomaar terug?

Zeker als hij resultaten kan voorleggen? Club beraadt zich best nog eens over de toekomst na de play-offs. Ze mogen een plan B klaar liggen hebben, maar zou plan A niet de coach moeten zijn die al bewezen heeft dat hij resultaten kan neerzetten?

Zoals gezegd: afwachten wat Club brengt in de play-offs. Maar in ieder geval kunnen we hem al roemen voor een paar sterke beslissingen. De Mil zijn eerste beleidsbeslissingen waren er 'boenk' op. Hij maakte Mats Rits weer incontournable. Die had sinds zijn terugkeer uit blessure 236 minuten in 9 matchen mogen spelen onder Parker.

Jeugd

In de zes onder De Mil werden er dat intussen 495. Beslissing 2: de zeef achteraan fixen met een eigen jeugdproduct. De 18-jarige Jorne Spileers kwam meteen in de basis en sindsdien incasseerde Club... 1 tegendoelpunt. Daarnaast gaf hij aan tieners Romeo Vermant, Antonio Nusa, Chemsdine Talbi, Kyriani Sabbe en Cisse Sandra ook minuten.

Als Club zijn jeugdwerking wil opwaarderen, lijkt De Mil ook daarvoor de juiste man te zijn. Met zijn verleden als beloftentrainer kent hij de jongeren als geen ander.

Nadat hij de verdediging op punt kreeg, begon de aanval de laatste weken ook weer op volle toeren te draaien. We zijn zelfs op een punt gekomen dat analisten niet meer durven uitspreken of Club wel degelijk geen rol meer gaat spelen voor de titel... Toch allemaal maar even laten bezinken Bart en Vincent.