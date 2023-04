Na de dubieuze strafschopgevallen: Referee Department komt met stevige beslissing over vijf fases dit weekend

Er was dit weekend opnieuw heel wat te doen over een aantal strafschopfases. Ook het Referee Department heeft zich nu uitgesproken over de zaak.

In diverse wedstrijden was er wat te doen over de arbitrage. Het Referee Department heeft zich nu uitgesproken over heel wat zaken. En daarbij komen ze nu opnieuw tot een duidelijke slotsom, laten ze weten op de webstek van de Belgische voetbalbond. Alles terecht Alle beslissingen die dit weekend hebben genomen? Ze worden stuk voor stuk gerechtvaardigd door het Referee Department. De tussenkomsten in Zulte Waregem - Cercle Brugge, met de afgekeurde goal van Ueda of de fase met Ruud Vormer? Terecht. 5 beslissingen En ook over de VAR-interventie in Seraing - Westerlo met een toegekende strafschop na een handspelfase zijn ze formeel: "Het Professional Refereeing Department steunt de beslissing van de VAR en de scheidsrechter." En ook de fases Lazare - D'Haene en Tamari - Laifis worden door het Referee Department als correct bestempeld.