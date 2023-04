Brüls zegt of hij spijt heeft van zijn keuze nu degradatie van Zulte Waregem feit is

Zulte Waregem kon afgelopen zondag het behoud in de Jupiler Pro League niet afdwingen. Volgend seizoen speelt Essevee in de Challenger Pro League.

Christian Brüls maakt voor het eerst in zijn carrière een degradatie mee met de ploeg waar hij voor speelt. “Plezant is anders. We stonden al in een slechte positie toen ik bij de club toekwam. Maar met ook Ruud Vormer erbij dachten we het tij te kunnen keren”, vertelt hij aan Het Belang van Limburg.

De club stond praktisch het volledige seizoen op een degradatieplaats en uiteindelijk liegt het klassement nooit. Van zijn transfer van STVV naar Essevee heeft Brüls hoe dan ook nog altijd geen spijt, ook al stond hij de laatste drie wedstrijden van het seizoen zelfs niet meer in het basiselftal.

“In principe zak ik mee met Zulte, want ik heb er een contract getekend voor 2,5 jaar. Maar er zullen eerst gesprekken volgen. Ik werd gehaald om in 1A te spelen, dus weet ik nog niet wat het plan wordt in 1B. Spijt dat ik Limburg verliet, heb ik niet. Ik wilde Zulte Waregem vooral helpen en iedereen weet dat ik bij STVV géén contractverlenging aangeboden kreeg.”

Brüls denkt voorlopig dan ook nog niet aan vakantie. Hij wil eerst kijken wat er allemaal zal gebeuren en pas daarna zit een tripje erin.