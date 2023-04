Faris Haroun komt met heel belangrijk nieuws over zijn toekomst bij Antwerp

Faris Haroun is dit seizoen niet veel meer in beeld geweest bij Antwerp. De 37-jarige middenvelder heeft nu een beslissing genomen: hij stopt met voetballen. Maar dat betekent niet dat hij de club verlaat...

Haroun blijft immers bij The Great Old, laat hij in een videoboodschap weten. "In welke rol, dat vernemen jullie later", zegt hij erbij.

“Antwerp is gewoon de club van mijn hart, maar een kapitein verlaat zijn schip niet. Ik blijf. Jullie zijn nog niet van mij vanaf.”

Haroun speelt sinds 2017 bij RAFC en heeft er naar eigen zeggen al heel wat mooie momenten beleeft: “Ik heb hier fantastische jaren meegemaakt. Ik ging altijd voorop in de strijd en heb alles gegeven voor de club. Zowel op als naast het veld.”