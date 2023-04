Format 1B volgend seizoen goed nieuws voor Oostende en Zulte Waregem (al zullen ze wel aan klantenbinding moeten doen)

Het doek is gevallen voor Zulte Waregem, RFC Seraing en KV Oostende in de Jupiler Pro league. Er wacht de gedegradeerde clubs een nieuw competitieformat in 1B waardoor de verliezen moeten beperkt blijven. De Pro League liet 2 buitenlandse studiebureaus hier een analyse over maken.

De Challenger Pro league telt volgende seizoen evenveel clubs als in 1A. Na de reguliere competitie promoveren de eerste twee clubs rechtstreeks. De nummers drie tot en met zes spelen promotieplay-offs. De derde in het klassement speelt daarin tegen de zesde in de stand. Nummers vier en vijf nemen het ook tegen elkaar op in een onderling duel. De winnaars uit deze wedstrijd spelen voor een duel tegen de derde laatste gerangschikte ploeg uit 1A. De winnaar uit dit duel promeveert of blijft in de Jupiler Pro league. De verhoogde kans op promotie en de bijhorende promotieplay-offs moeten ervoor zorgen dat het verlies voor de degradanten beperkt blijft. Uit onderzoek blijkt dat de gedegradeerde clubs vijf procent van hun toeschouwers per wedstrijd zullen verliezen. Die laatste wedstrijden zorgen voor een grote mogelijkheid om te stijgen naar 1A, wat dan weer voor meer toeschouwers zorgt. De tegenstanders van het volgende seizoen voor Zulte Waregem, Seraing en KV Oostende zijn nog niet allemaal bekend. RWDM en SK Beveren strijden nog voor een rechtstreekse promotie naar de Jupiler Pro League. Virton is nog niet zeker van de degradatie naar eerste amateur en Patro Eisden is dan weer zeker van promotie naar 1B. Club Luik is zo goed als zeker van de promotie naar de Challenger Pro League en Jong AA Gent en La Louvière maken onder elkaar uit wie de derde promovendus wordt. De andere clubs vroegen geen licentie aan voor de Belgische tweede klasse.