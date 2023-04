Wesley Sonck laat zich scherp uit over Club-speler: "Met zijn kwaliteiten moet je meer scoren"

Club Brugge won op de vorige speeldag met grote cijfers van KAS Eupen en verzekerde zich zo van een deelname aan de Champions' Play-offs. Blauw-zwart speelt de laatste tijd beter voetbal en zo komen de spelers ook beter tot hun recht.

Bij de wekelijkste talkshow van Extra Time kwam Noa Lang zijn naam ter sprake als de exponent van het betere spel van FCB. Net als zijn collega's deemsterde hij mee weg in de mindere periode van de landskampioen, maar nu komt hij terug aan de oppervlakte en dat is niets te laat met het oog op de play-offs.

Er werd gezegd dat Nederlander al maanden op een hoog niveau speel, maar daar had Sonck een andere mening over. "Ik ben het er niet mee eens dat Noa al maanden lang op een hoog niveau speelt. Iedereen vond hem goed spelen als valse negen tegen Benfica, maar als je achterwaarts dribbelt ben je dan geweldig?", zei de analist.

De ex-speler van Brugge vond wel dat coach Rik De Mil hem weet te challengen om hoger op het veld zijn acties te maken en er zo meer rendement uit te halen, maar had toch nog een punt van kritiek op het spel van de aanvaller. "Iemand met zijn kwaliteiten moet meer scoren. Als je een aanvaller bent kijken de mensen naar je cijfers van doelpunten of assists."

De Club-speler kan in de play-offs nog aan zijn statistieken werken en ervoor zorgen dat Club nog kan meedoen voor de titel. In zijn belang en dat van Club Brugge zou het een goede zaak zijn om geweldige wedstrijden te spelen in Play-Off 1 als hij aan het einde van het seizoen een mooie transfer wil maken naar het buitenland.