Besnik Hasi heeft niet zo'n goed nieuws voor KRC Genk

De titelstrijd kan vanaf dit weekend in alle hevigheid losbarsten. Alle ogen zijn op KRC Genk gericht, maar pakken zij de hoofdprijs?

De verschillen waarmee de clubs aan de play-offs beginnen zijn nog nooit zo klein geweest. Twee maanden geleden zou iedereen zijn geld op KRC Genk ingezet hebben, maar dat is ondertussen al lang niet meer het geval.

Zeker de resultaten van de voorbije weken spelen totaal niet in hun voordeel. Besnik Hasi ziet Union SG als de grote kanshebber om de titel te pakken. “Ik zag hen spelen tegen Leverkusen. En ook al werd er verloren, het is en blijft een moeilijk te bespelen ploeg. Bovendien heeft Union de ervaring van vorig seizoen. De fouten die het toen gemaakt heeft, zal het nu niet meer maken”, klinkt het in Het Laatste Nieuws.

Union SG weet volgens Hasi bijzonder goed hoe ze hun doel moeten bereiken. Antwerp blijft ook winnen, maar het is eerst uitkijken wat er in de bekerfinale gebeurt met hen. En dan is er nog Club Brugge.

Zij zouden wel eens meteen de doodsteek kunnen uitdelen aan Genk. “Hun kwaliteiten heeft niemand anders in België. Ach, de play-offs. Ik heb het zelf meegemaakt. Wees maar eens Racing Genk. De druk zal groot zijn. Als zij de eerste wedstrijd niet winnen, wordt het moeilijk. Voetballend én mentaal.”