Jesper Fredberg haalt fors uit in de eigen rangen: "Niet capabel"

RSC Anderlecht beleefde een bijzonder zwak seizoen en dan is het ook logisch dat er koppen zullen rollen. Dat bevestigt ook Jesper Fredberg.

Aan één iemand twijfelt Fredberg alvast niet. Trainer en landgenoot Brian Riemer staat in geen enkel geval ter discussie. Voor Fredberg gaat het in de eerste plaats niet om de resultaten, maar over hoe er gewerkt wordt.

Riemer doet dus zeker goede zaken, waar er verder op gebouwd kan worden, zo laat Fredberg weten. Maar er moeten ook koppen sneuvelen, want wat er op dit moment is, is onvoldoende aldus de Deen. En dan heeft hij het niet alleen over spelers.

“Op dit moment hebben we geen staf die capabel is om te concurreren met de top van deze competitie. Dat is gewoon de waarheid en niet om iemand neer te halen. Er was de laatste jaren ook in dat compartiment te weinig continuïteit”, klinkt het fors bij Mauve TV.

Ook wat de spelers betreft moet er heel wat gebeuren, maar Fredberg wil geen namen noemen. “Ik wil ook geen enkele speler met de vinger wijzen. Het is een beetje alles samen. Er is te weinig kwaliteit in deze selectie. Daar willen we iets aan doen”, aldus Fredberg.