Wrexham wil voormalige wereldtopper lokken via een partij golf

Na de promotie naar de Engelse Football League gaat Wrexham nu voor een echte immense stunt. Ze willen namelijk een voormalige wereldtopper overtuigen om voor hen te komen spelen.

Nadat Wrexham FC gepromoveerd was, lieten de clubeigenaren McElhenney en Ryan Reynolds zich niet onbetuigd. Ze speelden handig in op een video die Bale, de voormalige aanvaller die enkele maanden geleden met voetbalpensioen ging, had ingezonden vanaf de golfbaan. Bale feliciteerde Wrexham met hun promotie.

Dat werd dus opgepikt door McElhenney, die Bale voorstelde om een potje te golfen. "Dan zal ik absoluut niet vier uur lang proberen om je te overtuigen om terug te keren voor nog een laatste, magisch seizoen."