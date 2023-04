Standard houdt hart vast voor trip naar Jan Breydel

Zaterdag trekt Standard naar Cercle Brugge voor een belangrijk duel in play-off 2. En daar hoort ook meteen de nodige druk bij.

"We zijn een voetbalploeg met heel veel elementen die vechten voor hun plaats. We hebben kwaliteiten, maar moeten gewoon agressiever zijn", aldus coach Ronny Deila op zijn persconferentie.

Tegen Cercle Brugge zal hij het mogelijk wel moeten doen zonder Zinckernagel. Die blijft onzeker voor het duel in Jan Breydel.

"We willen geen risico nemen. Het zal 50-50 worden en hij zal enkel spelen als hij helemaal fit is. Hij heeft last van de kuit."

Wie wel terug klaar lijkt voor de strijd is Cimirot. Emond komt bovendien ook terug van zijn schorsing. "Maar Alzate is dan weer geschorst."

Goede start

Deila verwacht een echte test tegen Cercle Brugge: "Tegen hen spelen is nooit makkelijk, al deden we het in de vorige confrontatie goed."

"We zullen geduldig, georganiseerd en precies moeten zijn en snel moeten kunnen spelen. In Brugge winnen zou een goede start zijn."