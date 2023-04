🎥 Fans hadden het al door: KAA Gent stuurt statement de wereld in over... kleinere pintjes

Sommige fans hadden zich op sociale media al laten horen. De nieuwe bierbekers in de Ghelamco Arena zijn kleiner.

Een kleiner pintje dan vroeger, het was de voorbije week een grote zorg voor de supporters van KAA Gent. Op zijn website komt de club nu met de nodige uitleg.

“De bekers hebben inderdaad een iets andere vorm, en ja ze zijn een beetje kleiner. Als je de beker tot aan de rand zou vullen, heb je een inhoud van 35 cl. Uiteraard doe je dat niet met een schuimend pintje, we zijn hier tenslotte niet in Engeland. In de beker past een getapt pintje van +/- 31,5 cl, een klein verschil dus van 1,5 cl”, klinkt het

Supporter Frederick nam onlangs de proef op de som en stuurde de club een filmpje.

30cl ipv 33cl bier. Maar wel aan 33cl laten betalen. PO2 drie jaar op rij, maar wel de supporters voor PO1 laten betalen. En dan verwonderd zijn dat men mort en de abonnees dalen….. @KAAGent schiet hier in eigen voet. #gntkvo pic.twitter.com/miWGg41OO2 April 23, 2023

KAA Gent heeft ook de nodige uitleg voor de nieuwe bekers. “Daar zit de nieuwe wetgeving voor iets tussen. Sinds 15 januari mogen de Belgische brouwerijen geen bestellingen meer plaatsen voor de aankoop van wegwerpbekers. Alle brouwerijen hebben zich daarop voorbereid en hebben dus toen voor al hun grote klanten (voetbalstadions, concerten, festivals, …) een voorraad voorzien om het lopende jaar mee te kunnen uitzitten.”

“Omdat KAA Gent 7 Europese thuismatchen speelde en wegens de grotere opkomst op de meest recente wedstrijden, is de club aan een groter aantal bekers geraakt dan voorzien werd door de brouwerij. Er moest dus gezocht worden naar een oplossing om aan een nieuwe voorraad te raken. In België was er niks meer beschikbaar en zo is KAA Gent bij een leverancier in Nederland beland die nog voldoende bekers kon leveren voor de resterende thuiswedstrijden. De Nederlanders zijn iets zuiniger, ook in drinkvolumes zo blijkt, want de bekers zijn dus een tikje kleiner.”

1,5 cl minder en dat voor dezelfde prijs. “Ja, de prijs van de pintjes werd niet aangepast omdat onze bierprijs al sinds 2018 dezelfde is ondanks de vele prijsstijgingen over de voorbije 5 jaar, met als absolute uitschieter alle zware indexeringen van begin dit jaar”, klinkt het nog.