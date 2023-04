🎥 KV Mechelen-Antwerp was al een keer eerder de finale in de beker: een penaltythriller van formaat

Zondag spelen KV Mechelen en Antwerp tegen elkaar de bekerfinale. Het is een heruitgave van de finale van 1992. Toen werd het een heuse thriller van formaat en de 22e penalty besliste pas wie de beker won.

In 1992 vond de bekerfinale in Brugge plaats. Antwerp en KV Mechelen streden tegen elkaar. Lang bleef die finale gesloten. Pas diep in de 2e helft werd er gescoord. Wim Kiekens bracht Antwerp op voorsprong na een vrije trap binnengekopt te hebben.

Mechelen liet zich niet doen en ging op zoek naar de gelijkmaker. Daar slaagden ze ook in. Een lange bal van Lei Clijsters bleef in de 16 hangen en Zlatko Arambasic profiteerde. Zo gingen we naar verlengingen.

In die verlengingen kwam Mechelen op voorsprong. Eykelkamp krulde de bal in de rechterwinkelhaak, maar het was nog niet gedaan. In de slotminuten van de verlengingen ging Michel Preud'homme onder een voorzet door en hij Alex Czerniatynski profiteerde. Zo beslisten strafschoppen over de bekerwinst.

Het was al een thriller en ook tijdens de strafschoppen was de spanning te snijden. Mechelen kwam tot 2 keer toe op voorsprong, maar doelman Ratko Svilar zorgde ervoor dat Antwerp in de running bleef. Daarna werd er niet meer gemist. Svilar was uiteindelijk de held door zelf 11e penalty voor Antwerp binnen te trappen en nadien die van Clijsters te stoppen.

Dankzij de bekerwinst mocht Antwerp naar de Beker der Bekerwinnaars. Daar schakelden ze achtereenvolgens het Noord-Ierse Glenavon, Admira Wacker Wien, Steaua Boekarest en Spartak Moskou uit. Zo mocht Antwerp naar de finale in Wembley. Die verloor het van Parma met 3-1.