Sterke man Westerlo heeft verrassend nieuws en zegt wie er voor hem favoriet is in de Europe Play-offs

KVC Westerlo was dit seizoen een lust voor het oog in de Jupiler Pro league. De Kempenaren speelden vaak goed voetbal en zien dit ook beloond met een deelname aan de Europe Play-offs. De eerste wedstrijd tegen Gent staat voor de deur en dit is meteen een goede waardemeter voor de Kemphanen.

Met een mogelijkheid tot Europees voetbal kijken ze in de Kempen vol spanning uit naar de Europe Play-offs. De vice-voozitter van Westerlo ziet ondanks de goede resultaten in de reguliere competitie een andere ploeg als favoriet voor het behalen van het Europees ticket.

"Voor mij is AA Gent de grote favoriet", houdt Cetinkaya de druk af. "Wij zullen er alles aan doen om eerste te eindigen in deze groep, we zijn klaar voor de uitdaging", blikte de verantwoordelijke bij Westerlo vooruit in de Gazet van Antwerpen.

Door de goede prestaties in de eigen competitie zijn er heel wat clubs die willen samenwerken met de club uit de Kempen. RB leipzig, AS Roma, AC Milan en Atalanta tonen interesse om een samenwerking aan te gaan. Dit komt vooral omdat Westerlo heeft laten zien dat ze jonge talenten een kans geven om zich te tonen en te ontwikkelen in het Kuipje.

Het grote doel voor de club is om op deze manier verder te werken vertelde Cetinkaya. "Het doel is om op dezelfde manier te blijven voetballen. Voor onze spelers is dit een nieuwe uitdaging om zich in de kijker te spelen. Dit zijn momenten waarvan ze moeten genieten."