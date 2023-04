Strafpleiter formeel over 'zijn' club: "Slapende reus stilaan wakker gemaakt, ze denderen voort als TGV"

Dit weekend staat in het Koning Boudewijnstadion de finale van de Beker van België op het programma. Maar daar hoeft het voor een club niet te eindigen.

Antwerp is ondertussen al enkele jaren terug op het hoogste niveau en begint stilaan echt mee te spelen voor de prijzen.

En dus is het stilaan tijd voor de volgende stappen. Prijzen pakken, liefst ook kampioen spelen en Europees wat meer gaan betekenen. In Europese poulefases bijvoorbeeld.

© photonews

"Als je de slapende reus wakker kan maken, dan is er veel mogelijk. En dat is nu aan het gebeuren", ziet advocaat en Antwerpfan Omar Souidi in bij Het Laatste Nieuws.

"Het succes kan geen toeval genoemd worden. En ik durf te zeggen dat er nog successen gaan volgen", blikt hij al vooruit.

TGV

Want Antwerp is klaar om er écht vol voor te gaan. "Ze gaan vooruit als een TGV en de Heizel is zeker geen eindstation."

Voorlopig hangt Antwerp nog heel hard af van sterke man Gheysens, maar die wil op termijn ook geld terugverdienen aan de club en ziet daartoe ook mogelijkheden. Het begint met sportief succes ...