Patrick Goots ziet belangrijke opdracht voor Antwerp: "Dat uit je hoofd houden"

Royal Antwerp FC speelt vanmiddag de bekerfinale tegen KV Mechelen. Iedereen gaat er van uit dat The Great Old die prijs pakt.

De bekerfinale, het is al vaak een dubbeltje op zijn kant geweest. Toch is Patrick Goots overtuigd dat Royal Antwerp FC met de juiste mentaliteit aan de aftrap komt. “Noch stress, noch onderschatting zullen deze groep parten spelen”, vertelt hij aan De Zondag

Die rol van moeten winnen hebben ze dit seizoen al vaak met succes gespeeld. “Dat Antwerp de favoriet is? Ja, dat waren ze ook in 70 procent van de matchen dit seizoen in de Jupiler Pro League.”

De analist ziet een belangrijke opdracht voor The Great Old om de wedstrijd mee aan te vatten. “In de competitie won Antwerp met 0-2 en 5-0 van KV Mechelen. Het wordt vooral zaak om die resultaten uit de hoofden van de spelers te houden. Want dit wordt een andere match. Finales win je grotendeels op mentaliteit, de absolute wil om te winnen.”

Voor Goots is Antwerp zeker in het voordeel, maar het moet die prijs echt wel pakken. “Voorzitter Paul Gheysens pompte de voorbije jaren zo’n slordige 115 miljoen euro in de ploeg. Daar mag stilaan een tweede prijs tegenover staan”, besluit Goots.