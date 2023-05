Brecht Dejaegere heeft zijn revanche eindelijk beet na ontgoochelingen bij Gent

Toulouse heeft zijn prijs te pakken door in de Franse Beker te winnen van Nantes in de finale. En dus is Brecht Dejaegere de koning te rijk.

Brecht Dejaegere heeft wel al een paar bekerfinales gespeeld in het verleden, maar winnen zat er tot op heden niet in. En dus was hij héél blij met de bekerwinst met Toulouse, die voor hem toch wel een beetje als een revanche voelde. © photonews "We hebben het heel goed gedaan en hebben niet aan het toeval overgelaten. We speelden een héél overtuigende finale", aldus Dejaegere. Revanche "Het was moeilijk om van onze roze wolk af te komen. We zijn heel down to earth gebleven. Het was een groot feest, de gemeenschap is fantastisch." "Ja, voor mij voelt het als een revanche. Ik verloor al eens in de Beker van België (2019) en de Supercup (2015), dus van deze ga ik genieten.





