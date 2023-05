'Slimani verrast Jesper Fredberg met beslissing over toekomst'

RSC Anderlecht heeft heel wat huiswerk op de transfertafel liggen. Islam Slimani zou een verrassende beslissing over zijn toekomst maken.

Toen Islam Slimani bij Anderlecht arriveerde was er bijzonder veel scepsis over de transfer die Jesper Fredberg last minute uitvoerde in de wintermercato. De Algerijn werd echter in heel korte tijd een absolute smaakmakers.

Ondanks zijn leeftijd bewees hij meer dan zijn nut voor paarswit. Beide partijen leken dan ook voorstander te zijn van een contractverlenging, maar dat zou ondertussen al stevig veranderd zijn, zo schrijft Fennec Football.

Volgens de informatie van het Algerijnse medium heeft Slimani beslist dat hij toch andere oorden zou opzoeken. Er zouden voor hem financieel heel interessante voorstellen op tafel liggen in Saudi-Arabië en Qatar.

Wellicht gaat het om het laatste contract uit zijn carrière en dan is het wel te begrijpen dat hij voor de centen kiest. Wat hij in het oosten kan verdienen zal hij hoe dan ook nooit kunnen krijgen bij RSC Anderlecht.