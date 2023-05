Niet alleen de persoon, maar ook de manier waarop is héél opmerkelijk: 'Engelse topclub zette Anderlecht op spoor van nieuwe keeperstrainer'

Javier Melchior is de nieuwe doelmannentrainer van RSC Anderlecht. De onbekende Spanjaard volgt Franck Boeckx op. Maar vooral de manier waarop hij in het paars-witte vizier kwam is opvallend.

Javier Melchior was het voorbije seizoen actief bij CD Badajoz in... godbetert de Spaanse derde klasse. Meer zelfs: Badajoz staat momenteel op een degradatieplaats in de Primera Division RFEF. Ook via de prestaties van zijn team liep de 40-jarige coach niét in het vizier.

Het Laatste Nieuws weet dat RSC Anderlecht getipt werd door... Arsenal FC. Na het vertrek van Franck Boeckx ging paars-wit op zoek naar een vervanger. Brian Riemer vroeg raad bij Inaki Cana. Die Spanjaard - hij werkte met de Deen samen bij Brentford FC - is niet alleen aan de slag bij The Gunners, maar wordt gezien als één van de beste keeperstrainers ter wereld.

Goede voeten én goede handen

Riemer en Jesper Fredberg schetsten het profiel van een ideale Anderlecht-doelman - in het Nederlands: goede voeten én goede handen - en informeerden naar coaches met eenzelfde filosofie. Cana zette het paars-witte duo op het spoor van Melchior. En ook laatstgenoemde was meteen mee in het verhaal.