Frank Boeckx windt er geen doekjes om en zegt wat Bart Verbruggen moet doen

Bart Verbruggen kan momenteel rekenen op veel interesse van buitenlandse clubs. De Nederlandse keeper verving in het midden van het seizoen Hendrik Van Crombrugge en deed het bijzonder goed in het doel van Anderlecht.

Volgens Frank Boeckx hoeft Anderlecht zich geen zorgen te maken over hun doelman voor volgend seizoen. Mocht Bart Verbruggen vertrekken bij Paars-Wit is er nog altijd Hendrik Van Crombrugge die toch ook een betrouwbaar sluitstuk is. Colin Coosemans zou daardoor een plaats opschuiven in de pikorde, wie er ook blijft of weggaat.

Bij de wekelijkse talkshow van MIDMID had de ex-doelman nog wat advies voor de jonge Nederlander. "Hij heeft nu zes maanden gespeeld in eerste klasse, dus het moet ook niet te snel gaan. Hij moet eerst nog bevestigen. Het is belangrijk voor hem dat hij de juiste keuze maakt en kiest voor speelkansen. Het zou goed zijn voor hem mocht hij gekocht worden door een Europese topclub en dan terug uitgeleend worden aan Anderlecht", vertelde Boeckx.

De 20-jarige keeper is heel matuur voor zijn leeftijd en heeft de ingesteldheid om een hele 'grote' te worden. De Nederlander heeft een uitzonderlijk parcours achter de rug van de jeugd van NAC Breda tot de Futures van Anderlecht en nu eerste doelman in het eerste elftal. De ex-doelman scoutte de keeper bij NAC en was na de opwarming al overtuigd dat Verbruggen de juiste keeper was voor de club uit Brussel.