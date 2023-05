Is dit dé uitweg voor paars-wit? "Anderlecht moet besparen in combinatie met het voorbeeld van deze Belgische club"

RSC Anderlecht heeft een (sportieve) bodem bereikt. De Belgische recordkampioen slaagde er dit seizoen zelfs nog in om zich te plaatsen voor de zogenaamde play-off 2. Maar hoe kan de kentering worden ingezet?

Dé grote oorzaak van de sportieve malaise bij RSC Anderlecht moet gezocht worden in de financiële problematiek. De Belgische recordkampioen vult dezer dagen vooral putten in de boekhouding in plaats van de sportieve bouwwerf aan te pakken.

"Anderlecht moet vooral besparen in combinatie met een transferbeleid zoals dat van Union SG", komt Dries Bervoet (financieel journalist, nvdr.) in Bruzz met een oplossing op de proppen. "Zij slagen erin om gerichte transfers te realiseren met heel weinig middelen. En die transfers leveren dan ook nog eens op."

Zolang de motor niet aanslaat is RSC Anderlecht veroordeeld tot enkele seizoenen in de middenmoot

Al beseft Bervoet dat hij de waarheid niet in pacht heeft. "Het kan een uitweg uit de malaise zijn. Maar dat is een oefening van jaren waarvan je niet op voorhand kan weten of het vruchten zal afwerpen. Zolang de motor niet aanslaat is Anderlecht veroordeeld tot enkele seizoenen in de middenmoot."