Voormalig manager heeft specifiek advies voor Anderlecht: Coucke en Vandenhaute krijgen een straffe boodschap

Kunnen Marc Coucke en Wouter Vandenhaute Anderlecht er nog bovenop krijgen. Een ex-manager van de club heeft zich uitgelaten over zijn oude werkgever.

Voormalig politicus Alain Courtois volgde in 2002 de legendarische Michel Verschueren op als algemeen manager van Anderlecht. Tien maanden later gingen beide partijen opnieuw uit mekaar. Wat niet wil zeggen dat Courtois niet met lede ogen aankijkt in welke situatie Anderlecht is verzeild geraakt.

Tijdens een gesprek bij LN24 over verscheidene thema's kwam ook paars-wit aan bod. "Anderlecht moet zichzelf volledig in vraag stellen", stelt Courtois. "Het marcheert niet met het huidig management. Ik denk dat Anderlecht nood heeft aan nieuwe investeerders."

Deel van het werk gedaan

Dat is klare taal aan het adres van Marc Coucke en Wouter Vandenhaute: zij zouden dan plaats moeten ruimen. "Ik denk dat de huidige investeerders een deel van het werk gedaan hebben. Er moet nog iets extra's gedaan worden om deze club echt weer op Europees niveau te krijgen."

Het is dan de vraag in welke mate dat besef aanwezig is bij de huidige leiding. "Ik denk wel dat ze zich daar van bewust zijn. Ik onderstreep ook dat Anderlecht dé referentie blijft."