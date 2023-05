Antwerp-CEO Jaecques doet zonderlinge uitspraak over succes van zijn club: "Eigenlijk is dat absurd"

Na twee speeldagen in de Champions' Play-offs heeft Antwerp zich gepresenteerd als dé te kloppen ploeg voor de titel. Op de Bosuil willen ze echter nog geen uitspraken doen in die richting. Ze willen het wel, maar beseffen ook dat de groei van de club aan lichtsnelheid gaat.

Marc Overmars liet zich al ontvallen dat Antwerp nog niet klaar is om Champions League te spelen. "We zijn misschien meer klaar om kampioen te worden dan om Champions League te spelen", zegt Sven Jaecques in HLN. "Ik denk wel dat we in België de beste van de reeks kunnen zijn, maar ik geef Marc gelijk als hij zegt dat het eigenlijk veel te snel gaat."

Antwerp heeft de Belgische top stormerhand bestormd en heeft zelfs al twee keer de beker gewonnen. "Eigenlijk is dat absurd. Toen ik bij Antwerp begon in 1B was er niets. Geen stadion, geen velden, geen structuur... Nu is het aan ons om die nieuwe situatie met hogere verwachtingen naar onze hand te zetten."

Maar de titel is nog steeds geen must, oordelen ze. "Nee. We mikken op het hoogst mogelijke, maar we móeten helemaal geen kampioen worden hoor. Die druk leggen we onszelf niet op."