Union grijpt terug naar oude waarden tegen Club Brugge: "Deed denken aan Mazzu"

Union won afgelopen weekend wel van Club Brugge, maar de wedstrijd zelf had niet veel om het lijf. Union deed er alles aan om de tegenstander uit balans te brengen. Alle middelen waren toegelaten en dat deed Peter Vandenbempt denken aan hoe het in het verleden speelde.

"Dit Union deed denken aan het Union van Felice Mazzu. Het team speelde met een redelijk laag blok, liet de bal aan de tegenstander en irriteerde de thuisploeg. Om dan dodelijk toe te slaan in Brugge", klinkt het bij de analist van Sporza.

Maar dat zal niet volstaan om Antwerp of Genk te kloppen. "Union werkte ook keihard. Het voetbalde met een grote solidariteit, precies wat Union nodig had na de nederlaag tegen Antwerp. Geraerts was correct in zijn analyse toen hij zei dat Union beter moest gaan voetballen om kampioen te spelen."

De komende twee weken worden beslissend. "Nu volgt een dubbele confrontatie met Genk. Allebei moeten ze 4 op 6 halen. Dat gaat natuurlijk niet. En hopen dat Club Brugge Antwerp nog weerwerk biedt en niet definitief de handdoek gooit."