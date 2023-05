Bilal El Khannouss (Racing Genk) over waarom hij vertrok bij Anderlecht: "Daar werd ik gek van"

Bilal El Khannouss (18) ontplofte dit seizoen helemaal bij Racing Genk. Maar enkele jaren geleden speelde hij nog bij Anderlecht.

Bilal El Khannouss scoorde slechts 1 keer en gaf 3 assists in 35 matchen in de Belgische competitie, maar toch was hij erg belangrijk voor Racing Genk. Hij mocht ook mee naar het WK.

Maar bij Anderlecht schatte met El Khannouss echter niet naar waarde en hij vertrok er dan ook. "En dat maakte me boos. Volgens mij was ik bij de jeugd altijd bij de besten", zei hij bij HUMO.

"Na de U12 vertrokken de jongens met wie ik speelde, zoals Zeno Debast, naar een hogere leeftijdscategorie. Ik mocht niet mee." En El Khannouss belandde ook geregeld op de bank, zonder dat hij daar een reden voor kreeg. "Daar werd ik gek van."

En daarvan wordt El Khannouss uit zijn lood geslagen. "Onrechtvaardigheid. Ik haat het als je niet op de juiste manier behandeld wordt. Als je iets verdient, maar men het je niet geeft. Dan word ik heel boos."