🎥 Europa League en Conference League: nog alles te herdoen tussen Juventus en Sevilla en AZ maakt het West Ham moeilijk

Sevilla en Juventus hebben in de Europa League tegen elkaar gelijk gespeeld. De wedstrijd eindigde in Turijn op 1-1. AZ Alkmaar heeft in de Conference League het West Ham serieus lastig gemaakt. Tot halfweg de 2e helft stond het 0-1 voor, maar West Ham ging er nog op en over.

EUROPA LEAGUE

Europa League-specialist Sevilla leek op het veld van Juventus een uitstekende zaak te doen, maar Juventus maakt in het slot nog gelijk. Sevilla kwam via een perfecte counter op voorsprong. En-Nesyri was de afwerker van dienst. Lange tijd leek Sevilla de felbevochten zege binnen te halen, maar in het ultieme slot kopte Gatti nog de gelijkmaker binnen.

In de andere halve finale was AS Roma met 1-0 te sterk voor Bayer Leverkusen. In de 2e helft scoorde Bove. Voor Leverkusen was er een extra domper, want het zag voor de rust Koussounou (ex-Club Brugge) geblesseerd uitvallen.

CONFERENCE LEAGUE

AZ ging op bezoek bij West Ham en leek de Engelse club eerst te gaan verrassen. Het stond bij de rust met 0-1 voor dankzij een goal van Reijnders. Maar na de rust zette West Ham orde op zaken. Vanop de penaltystip maakte Benrahma gelijk en nadien zorgde Antonio voor de 2-1.

Fiorentina en Basel verdeelden in de heenwedstrijd dan weer de koek. Cabral bracht Fiorentina na een half uur op voorsprong. Halfweg de 2e helft maakte Diouf gelijk en in de blessuretijd zorgde Amdouni nog voor de 1-2. Zo keerde Basel met een goede uitgangspositie naar Zwitserland terug.