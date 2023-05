Totale crisis bij Anderlecht op komst? "Als zelfs OH Leuven een interessanter project kan voorstellen dan wij"

RSC Anderlecht is al een aantal jaren op de sukkel. En ook de toekomst staat stilaan op het spel, zoveel is duidelijk.

Bij RSC Anderlecht maken ze zich stilaan toch wel wat zorgen in verschillende zaken. En zo ook over de doorstroming.

"In Youth we Trust" was heel lang het devies, maar steeds vaker worden talenten weggeplukt vanop Neerpede.

© photonews

"Niet enkel Genk of Club Brugge komt onze talenten weghalen", aldus een insider duidelijk in Het Laatste Nieuws.

"Ook als zelfs OH Leuven een interessanter project kan voorstellen dan ons ... Zij halen ook spelers bij ons weg ondertussen."

Kindermans

Er wordt bij de hele zaak onder meer gekeken naar de factor Jean Kindermans. Het hoofd opleidingen heeft een aflopend contract bij Anderlecht, dat niet zal worden verlengd.

Aan Fredberg & co om naast het vinden van spelers voor de A-kern om ook voor de jeugd te gaan zorgen de komende jaren.