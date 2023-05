Geraerts vindt dat Genk onterecht behandeld wordt en heeft raad voor journalisten

Karel Geraerts staat met Union voor een dubbele confrontatie met Genk. Heel het seizoen lang waren de Limburgers de doodgeverfde titelfavoriet, maar dat veranderde de voorbije weken. Geraerts wil echter niet meegaan in dat verhaal.

Geraerts vindt dat de meningen wel heel snel van richting veranderen. "Wanneer Genk Club Brugge klopte op de eerste speeldag van de play-offs, zei iedereen dat het echte Genk weer wakker was en dat zij titelfavoriet nummer één waren", zei hij op zijn persconferentie.

De wedstrijd op de Bosuil veranderde die opinie echter helemaal. "Na de nederlaag van Genk is het al helemaal anders: nu wordt er gezegd dat Genk absoluut geen titelfavoriet meer is. Ik ga alleszins niet mee in dat verhaal. Je moet kalm blijven met zulke conclusies, dat geldt voor elke ploeg."

Union kent het gevoel. "Ons schreven ze ook al bijna af na onze thuisnederlaag tegen Antwerp. We wilden er liever niet tegen verliezen, maar zo’n dingen gebeuren nu eenmaal. Iedereen moet gewoon kalm blijven, ook journalisten."