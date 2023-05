Het elftal héél interessante spelers die straks gratis op te pikken zijn in de Jupiler Pro League

Een heleboel spelers in de Jupiler Pro League zien eind juni hun contract aflopen en dat zal niet meer verlengd worden. Voor hun eigen club hebben ze misschien geen waarde meer, maar andere ploegen kunnen er wel hun voordeel mee doen.

Om even duidelijk te zijn. Het gaat hier niet over jongens à la Sven Kums of Gerardo Arteaga, om maar twee voorbeelden te geven. Kums gaat waarschijnlijk immers wel een nieuw contract krijgen bij Gent en Arteaga zijn contract loopt wel af, maar Genk heeft nog een cluboptie voor twee bijkomende seizoenen.

Doelman: Guillaume Hubert, de enige

Voor die positie hadden we niet veel keuze, want de doelman van Oostende is de enige keeper wiens contract afloopt. Na de degradatie is het niet zeker waar hij aan de slag zal gaan. Hij heeft evenwel nog enkele mooie jaren in het vooruitzicht en een positie als tweede doelman bij een eersteklasser lijkt voor hem de beste keuze te worden.

Verdediging: zaakjes te doen

In tegenstelling tot de doelmannen zijn er veel verdedigers die op de markt komen. Als linksachter bijvoorbeeld Joris Kayembe, die toch wel mooie dingen liet zien bij Charleroi. Als centrale verdedigers hebben we dan Noé Dussenne (Standard) en Bruno Godeau (Gent). Gezien hun leeftijd kunnen ze met hun ervaring nog veel ploegen diensten bewijzen.

Op rechts hebben we dan Edisson Jordanov. De back is reserve bij Westerlo, maar hij bewees bij Union en Virton al dat hij een intelligente speler is, die de flank kan afgaan en precieze voorzetten aflevert.

Middenveld: veel profielen beschikbaar

Hier hebben we misschien wel de grootste namen. Denk maar aan Gojko Cimirot van Standard, Adrien Trebel en Lior Refaelov van Anderlecht en Vadis-Odjidja van Gent. En dan is er nog Pieter Gerkens van Antwerp, die nu al in de belangstelling van de Rouches staat. Ook Koji Miyoshi van Antwerp is vrije speler na dit seizoen, maar hij revalideert van een gescheurde kruisband. Benieuwd of Antwerp een geste doet voor hem.

© photonews

Ook Stef Peeters is beschikbaar. De middenvelder wou niet verlengen bij Eupen en er zal wel een geïnteresseerde ploeg voor hem komen, daar twijfelen we niet aan.

Aanval: beloften en gevestigde waarden

Marius Mouandilmadji van Seraing is eentje die een toekomst voor zich heeft. In zijn eerste seizoen in België scoorde de spits 11 doelpunten en demonstreerde hij zeer interessante vaardigheden op het gebied van mobiliteit en balbehoud, ondanks het nachtmerrieseizoen van de Metallo's.

Hetzelfde lot voor Jelle Vossen,die al 34 jaar oud is, maar wiens gevoel voor doel nog steeds in tact is. Ook hij zou kunnen profiteren van zijn einde contract om in België te blijven. Smail Prevljak, een andere spits die betrokken was bij de strijd tegen degradatie, is ook vrij na zijn niet-verlenging bij Eupen.