'KAA Gent moet diep in de buidel tasten voor zomeraanwinst uit Jupiler Pro League'

De interesse van KAA Gent voor Charles Vanhoutte is er al een tijdje. Zaterdag staat hij met zijn huidige team tegenover zijn mogelijks nieuwe werkgever.

Hein Vanhaezebrouck is een fan van Charles Vanhoutte. De speler van Cercle Brugge doet het bijzonder goed en lijkt helemaal klaar voor een nieuwe stap. Al zal een overgang naar de Ghelamco Arena geen goedkope transfer worden.

Het contract van Vanhoutte loopt af in juni, maar Cercle Brugge heeft nog een optie voor één extra seizoen en die zal zeker gelicht worden. Hij zal dan ook een pak meer kosten dan de 700.000 marktwaarde die Transfermarkt hem geeft.

“Als AA Gent Vanhoutte wil oppikken in Brugge, zal het dan ook de nodige centen op tafel moeten leggen, want Cercle Brugge zit door de financiële steun van Monaco best wel in een comfortabele positie”, schrijft Het Laatste Nieuws.

Vanhoutte zou volgens ploegmaat Hannes Van Der Bruggen, zelf ook nog bij KAA Gent gespeeld, perfect passen bij de Buffalo’s, al is de situatie er totaal anders dan bij de Vereniging.

“In Gent moet je gewoon elke week winnen. Dat is toch een groot verschil. Ik ken het huis goed genoeg. Anderzijds begrijp ik ook wel dat Charles die stap zou willen zetten. Volgens mij is dit ook een mooi moment, gezien zijn leeftijd, om die stap hogerop te wagen. Hij is er klaar voor”, klinkt het.