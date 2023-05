Keita beantwoordt zelf de vraag van tien miljoen over zijn toekomst

Mandela Keita werkte zich in enkele weken tot een absolute sterkhouder bij Antwerp. Zijn uitleenbeurt sinds januari is een schot in de roos.

Bij OH Leuven kwam Mandela Keita bitter weinig in actie. Hij werd afgelopen winter uitgeleend aan Royal Antwerp FC en daar ontwikkelde hij zich in geen tijd tot een absolute basisspeler. De youngster heeft duidelijk veel in zijn mars.

Zijn uitleenbeurt loopt volgende maand af. In de deal is ook een aankoopoptie opgenomen, maar die bedraagt maar liefst 10 miljoen euro. Een bedrag dat Royal Antwerp FC niet op tafel wil leggen voor de jonge Belg.

Onderhandelingen zouden er niet bezig zijn, maar Keita heeft zelf een uitgesproken mening over zijn toekomst. “Ik wil hier graag blijven, Antwerp is een topclub en de sfeer is fantastisch. Iedereen in mijn positie zou willen blijven”, vertelt hij aan Het Laatste Nieuws.

Het succesverhaal voor Antwerp dit seizoen maakt ook mee zijn verhaal. “De positieve vibes die er hangen. De onderlinge sfeer. Zelfs als je een iets mindere wedstrijd speelt, peppen ze jou op. Iedereen wil het beste voor mekaar.”