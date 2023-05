Naar 1A door de grote poort? Kylian Hazard (27) is na episodes bij Zulte Waregem en Cercle Brugge eindelijk aan het doorbreken

Eden Hazard en Thorgan Hazard kent u al lang, maar ook de 'derde' broer Kylian is eindelijk écht aan het ontploffen. En dat is vrij bizar ergens.

Eden Hazard zit momenteel nog steeds op de bank bij Real Madrid. Wie dat niet zou weten en zou kijken naar wat Kylian momenteel doet bij RWDM, zou durven geloven dat beide broers in elkaars huid zijn gekropen.

Kylian Hazard begon zijn seizoen bij de Brusselaars wisselvallig. Vier matige wedstrijden, daarna twee maanden niet in de selectie opgenomen.

6 goals, 7 assist in play-offs

En zelfs de rest van de reguliere competitie was niet outstanding. De statistieken bleven ook achter: 0 goals, 1 assist in 12 wedstrijden. Te weinig voor een winger.

Fast forward naar de play-offs. En daarin gaat het plots wél als een tierelier voor de winger van RWDM: 6 goals, 7 assists.

Als er iemand de kampioenenmaker mag genoemd worden in de play-offs, dan is het misschien wel de 'derde broer' Hazard. Die zich net als Thorgan nu echt wel een voornaam bij elkaar aan het voetballen is.

Kylian Hazard speelde al bij Zulte Waregem en Cercle Brugge op het hoogste niveau, maar lijkt nu op 27-jarige leeftijd eindelijk écht op weg om door te breken.

Grote poort

Op negen wedstrijden in de play-offs van 1B heeft hij dezelfde statistieken als in ... 68 wedstrijden bij Cercle Brugge.

Neen, Kylian Hazard kan zich dit weekend eindelijk definitief een voornaam geven. Met de titel zou hij via de grote poort en met RWDM naar het hoogste niveau terugkeren.