Rik De Mil heeft zijn kleedkamer opgejut: "Speciaal voor de fans"

Club Brugge gaat proberen een pad in de mand van Antwerp te leggen. De rivaliteit tussen de twee clubs is héél groot en de fans gruwelen nu al van een mogelijk scenario waarbij The Great Old zich helemaal op titelkoers zet in de dubbele confrontatie met blauw-zwart.

Een wedstrijd tegen Antwerp is voor de Club-fans niet zomaar een wedstrijd. "Uiteraard, dat leeft enorm bij de fans”, aldus trainer Rik De Mil. “Voor hen willen we nog iets extra doen. We verloren nu twee keer in de play-offs, maar toch voel ik nog steeds enorm veel steun van de fans. Zij zagen de laatste weken opnieuw enkele waarden waar ze belang aan hechten."

Die waarden zijn vooral vechtlust en inzet. Dat zal nodig zijn om het stevig geheel van The Great Old te ontwrichten. En De Mil heeft zijn kleedkamer nog eens het belang van de match duidelijk gemaakt. “Ik heb de spelers nog eens gezegd dat die factor erg belangrijk is voor de supporters. Op dat vlak is het een speciale wedstrijd."

Al lijkt het wel alsof de spelers van blauw-zwart vooral willen dat het seizoen gedaan is. "Het is een topmatch, maar dat zijn wedstrijden op Genk en Union ook. Op dat vlak zie ik niet verschil. Maar nogmaals: als we de fans nog iets kunnen teruggeven, moeten we dat vooral niet nalaten."