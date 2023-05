Jelle Bataille kan het maar niet begrijpen: "Niet goed bij zijn hoofd en achterbaks"

Zondagmiddag clashen Club Brugge en Royal Antwerp FC. Voor de sinjoren staat er veel meer op het spel dan de troepen van Rik De Mil.

Na twee nederlagen is Club Brugge al helemaal uit de titelstrijd. Dat betekent echter niet dat de supporters van blauwzwart zich al zomaar gewonnen geven. Ook de spelers hebben nog heel wat eergevoel in zich.

“Bij sommigen zit er emotie achter en dan wordt soms het voetbalgedeelte vergeten en ga je mee in de strijd. Aan ons om het voetbal te laten primeren en de drie punten thuis te houden”, vertelt Jelle Bataille aan de Krant van West-Vlaanderen.

De rivaliteit in Antwerpen is, zeker met Club Brugge, bijzonder groot. “Als ze in de competitie van één ploeg absoluut willen winnen, dan is het van Club Brugge, als Beerschot niet meedoet natuurlijk. Dat voel je, die rivaliteit, en dat is ook mooi, vind ik.”

Al zijn er ook grenzen aan. “Zolang het puur om zingen en sfeer rond het veld gaat; en op het veld om een goeie match met af en toe een goeie tackle ertussen. Dat hoort bij het voetbal. Maar het haatbericht dat Toby Alderweireld vorige zondag kreeg, heeft niets met voetbal te maken. Wie zoiets doet, is niet goed bij zijn hoofd én achterbaks.”