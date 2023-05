Transfertarget doet zijn zegje over geruchten dat hij naar Club Brugge trekt

Club Brugge wil de Zweedse middenvelder Armin Gigovic naar het Jan Breydelstadion halen. Maar is de speler daar zelf wel klaar voor?

De 21-jarige middenvelder is door de oorlog tussen Rusland en Oekraïne op uitleenbasis bij FC Midtjylland terechtgekomen. Deze zomer moet hij normaal terug naar FK Rostov, maar daar heeft hij geen zin in.

Een opportuniteit dus voor Europese ploegen om hem binnen te halen. Ook Club Brugge wil een gooi doen naar zijn diensten, maar de vraag is of dat wel zal lukken.

Hij wil zelf immers langer bij FC Midtjylland blijven en is duidelijk over de interesse van Club Brugge. “Daar heb ik weinig concreets van”, klinkt het bij Discovery. “Ik hoorde het gerucht, maar ben er niet mee bezig.”

Duidelijke taal voorlopig dus van de Zweed, al is er in het voetbalwereldje heel veel mogelijk. Toch mag het duidelijk zijn dat Club Brugge best andere opties openhoudt voor versterking op het middenveld.