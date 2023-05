Ook Rode Duivel van historisch doelpunt geeft er de brui aan: "Fier op wat ik heb bereikt"

Na Axel Witsel is het aan de volgende van de 'Gouden Generatie' om zijn afscheid bij de nationale ploeg aan te kondigen. Nacer Chadli liet dat gisteren weten bij de RTBF.

Na Toby Alderweireld, Eden Hazard, Simon Mignolet en Axel Witsel is het ook voor Chadli voorbij. Hij werd de vorige keer niet opgeroepen en het leek dat de beslissing al gemaakt was. Maar die is nu ook officieel, laat de 66-voudige international weten.

"Voor mij is het sowieso voorbij", gaf hij toe bij RTBF. "Ik moet de bladzijde omslaan. Het is een mooie periode geweest voor ons allemaal, maar de nieuwe generatie is er. Ik zal hun prestaties op de voet volgen. Ik hoop dat ze het beter doen dan wij. Mijn afscheid is officieel, ik moet het alleen nog communiceren op het internet."

"Ik heb veel van mijn tijd gegeven voor België en ik heb ervan genoten om voor mijn land te spelen met ploegmaats die vrienden zijn geworden. We hebben mooie momenten beleefd."

Acht keer scoorde hij, maar die goal tegen Japan gaat in ieders geheugen blijven hangen. "Iedereen spreekt me aan over dat doelpunt. De bronzen medaille zal me voor altijd bij blijven. Ik ben fier op wat ik met deze groep heb bereikt."