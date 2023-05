Balikwisha houdt zijn handen weg: "Als hij een fout maakt, wil ik daar niet de oorzaak van zijn"

William Balikwisha speelde eind maart zijn eerste minuten voor Congo. Het is uitkijken of zijn broer Michel-Ange ook voor het Afrikaanse land kiest.

William Balikwisha, aan de slag bij Standard, kende een goede integratie in het nationale team van Congo. Daarvoor ging hij onder andere ten rade bij Merveille Bokadi. “Uiteindelijk heb ik een beslissing kunnen nemen en heb ik echt mijn hart gevolgd door bij het Congolese nationale team te gaan”, zegt hij aan de RTBF.

Het is uitkijken of ook zijn broer Michel-Ange die keuze zal maken. De speler van Royal Antwerp FC kan zijn keuze nog maken. “Ik laat mijn broer liever zijn keuze maken. Als hij een fout maakt, wil ik daar niet de oorzaak van zijn. Als hij me echter vraagt hoe het zit met de nationale ploeg, zal ik het uitleggen.”

Uiteraard zou het droom zijn die werkelijkheid wordt voor William mocht hij samen met zijn broer in de nationale ploeg spelen. “Daarom zou ik hem heel graag in de Congolese kleuren zien, maar als hij voor België kiest, zou ik ook blij zijn, want we mogen niet vergeten dat we hier vandaan komen.”