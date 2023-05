Geen speciale zet van Rik De Mil: "Hij is op dit moment gewoon verplicht om het te doen"

Club Brugge staat nog altijd met lege handen in play-off 1. Drie wedstrijden gingen allemaal verloren.

Er werd veel verwacht van Club Brugge na de miraculeuze kwalificatie voor de Champions’ Play-Offs, maar na drie wedstrijden heeft blauwzwart nog geen enkel punt gepakt. Rik De Mil doet het met veel jeugdspelers, maar dat is geen statement van de trainer.

“Het grootste manco bij Club op dit moment: het is verplicht om met veel jongeren te spelen. Ik heb niet de indruk dat De Mil wil uitpakken door met opvallend veel jeugd te spelen om dan te zeggen: kijk eens met hoeveel eigen jongeren we hier winnen”, is René Vandereycken duidelijk bij Het Nieuwsblad.

De Mil is volgens de analist zeker geen zaken aan het uitproberen voor volgend seizoen. Hij start met zijn beste ploeg, ondanks alle afwezigen. Dat het vierde zou worden was al duidelijk na de eerste twee matchen. Dat zorgt ook niet voor problemen om zich op te laden.

“Het spel is er onder De Mil duidelijk op vooruit gegaan in vergelijking met onder Scott Parker, laat dat duidelijk zijn. Alleen is de efficiëntie er niet altijd geweest. De Bruggelingen jammeren wel over het resultaat, maar aan die eerste helft kunnen ze zich optrekken.”