Gert Verheyen haalt keuzes van Rik De Mil helemaal onderuit

Rik De Mil gooide bij Club Brugge weer enkele youngsters in de strijd. Gert Verheyen was geen fan van die keuze.

Rik De Mil gebruikte bij Club Brugge op bezoek bij Royal Antwerp FC opnieuw heel wat youngsters. Zo moesten Sandra en Nusa in het absolute slot van de wedstrijd invallen. Vooral Nusa had het moeilijk.

“De Mil mag die jonge gasten er in de extra tijd nooit nog ingooien, ik zou dat alleszins nooit gedaan hebben”, was Gert Verheyen heel erg duidelijk Eleven Sports.

“Je moet als speler nog in die wedstrijd raken, je moet nog maar zes minuten spelen, je staat onder super veel druk en je komt meteen in een alles of niets situatie terecht”, gaat Verheyen verder.

Het was dan ook niet toevallig volgens de analist dat precies Nusa een steek liet vallen bij het winnende doelpunt van Vermeeren. “Nooit doen, die gasten erin smijten!”